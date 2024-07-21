Коржова (Копылова) Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржова (Копылова) Юлия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1915

Дата смерти

03.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржов Геннадий Кириллович

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
22.09.1939

Дочь: Жукова Клавдия Кирилловна

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Коржова Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
12.01.1944

Дочь: Коржова Галина Кирилловна

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
14.06.1946

Дочь: Коржова Зинаида Кирилловна

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
14.03.1949

Сын: Коржов Виктор Кириллович

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
22.06.1953

Сын: Коржов Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
19.07.1955

Сын: Коржов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
14.09.1958

Сын: Коржов Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович

Смерть
03.02.1978
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

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