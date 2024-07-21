Коржова (Копылова) Юлия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1915
Дата смерти03.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржов Геннадий Кириллович
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
22.09.1939
Дочь: Жукова Клавдия Кирилловна
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Коржова Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
12.01.1944
Дочь: Коржова Галина Кирилловна
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
14.06.1946
Дочь: Коржова Зинаида Кирилловна
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
14.03.1949
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
22.06.1953
Сын: Коржов Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
19.07.1955
Сын: Коржов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
14.09.1958
Отец ребёнка: Коржов Кирилл Карпович
Смерть
03.02.1978