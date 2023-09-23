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Коржов Владимир Кириллович
Коржов Владимир Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1953
Пол
Мужской
Отец
Коржов Кирилл Карпович
1911 г.р.
Мать
Коржова (Копылова) Юлия Андреевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1953
Отец:
Коржов Кирилл Карпович
Мать:
Коржова Юлия Андреевна
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