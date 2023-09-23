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Коржов Кирилл Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1911

Дата смерти

02.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1939

Дочь: Жукова Клавдия Кирилловна

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Коржова Нина Кирилловна

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
12.01.1944

Дочь: Коржова Галина Кирилловна

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
14.06.1946

Дочь: Коржова Зинаида Кирилловна

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
14.03.1949

Сын: Коржов Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
22.06.1953

Сын: Коржов Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
19.07.1955

Сын: Коржов Николац Кириллович

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
14.09.1958

Сын: Коржов Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржов Геннадий Кириллович

Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
02.11.1989
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