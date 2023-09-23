Коржов Кирилл Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1911
Дата смерти02.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1939
Дочь: Жукова Клавдия Кирилловна
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Коржова Нина Кирилловна
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
12.01.1944
Дочь: Коржова Галина Кирилловна
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
14.06.1946
Дочь: Коржова Зинаида Кирилловна
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
14.03.1949
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1953
Сын: Коржов Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.1955
Сын: Коржов Николац Кириллович
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1958
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржов Геннадий Кириллович
Мать ребёнка: Коржова Юлия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
02.11.1989