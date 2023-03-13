Зюзина Катерина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзина Катерина Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюзинъ Леонтий

Рождение ребёнка
1748

Сын: Зюзинъ Захаръ

Отец ребёнка: Зюзинъ Леонтий

Рождение ребёнка
1755

Дочь: девка (Зюзина) Офимья

Отец ребёнка: Зюзинъ Леонтий

Рождение ребёнка
1757

Сын: Зюзинъ Фокий

Отец ребёнка: Зюзинъ Леонтий

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