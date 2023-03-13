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Зюзинъ Захаръ

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Место рождения

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у

Дата рождения

1748

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

1722 г.р.

Жена

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Зюзинъ Леонтий

Мать: Зюзина Катерина Захарова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюзина Ирина Макарова

Смерть
1786
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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