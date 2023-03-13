Зюзинъ Захаръ
Место рожденияДмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Дата рождения1748
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Зюзинъ Леонтий
Мать: Зюзина Катерина Захарова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюзина Ирина Макарова
Смерть
1786
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан