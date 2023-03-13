Зюзинъ Леонтий
Место рожденияДмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго уезда
Дата рождения1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1724
Отец: Зюзинъ Евдокимъ
Мать: не указана
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Зюзинъ Захаръ
Мать ребёнка: Зюзина Катерина Захарова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Девка Офимья
Мать ребёнка: Зюзина Катерина Захарова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1757
Сын: Зюзинъ Фокий
Мать ребёнка: Зюзина Катерина Захарова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюзина Катерина Захарова