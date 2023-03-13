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Зюзинъ Леонтий

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Место рождения

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго уезда

Дата рождения

1724

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Зюзинъ Евдокимъ

Мать: не указана

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Зюзинъ Захаръ

Мать ребёнка: Зюзина Катерина Захарова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Девка Офимья

Мать ребёнка: Зюзина Катерина Захарова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1757

Сын: Зюзинъ Фокий

Мать ребёнка: Зюзина Катерина Захарова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюзина Катерина Захарова

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