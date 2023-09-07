Дубов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Дубова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Дубова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Стюра Сергеевна
Мать ребёнка: Дубова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнышева Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Дубова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубова Анастасия
Смерть
Неизвестно