Дубова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Дубов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Дубов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Стюра Сергеевна
Отец ребёнка: Дубов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнышева Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Дубов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубов Сергей
Смерть
Неизвестно