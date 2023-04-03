Барабанщиков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанщиков Николай Иванович

Барабанщиков Николай Иванович

Место рождения

Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд

Дата рождения

01.02.1916

Дата смерти

31.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1916

Отец: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Мать: Барабанчикова (Воронцова) Анна Карповна

Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабанчикова Татьяна Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
02.02.1916
Рождение ребёнка
1938

Сын: Барабанщиков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Барабанчикова Татьяна Ефимовна

Смерть
31.03.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.