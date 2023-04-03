Барабанщиков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1916
Дата смерти31.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
02.02.1916
Рождение ребёнка
1938
Сын: Барабанщиков Борис Николаевич
Мать ребёнка: Барабанчикова Татьяна Ефимовна
Смерть
31.03.1942