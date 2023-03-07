Барабанчикова (Воронцова) Анна Карповна
Место рождения
Дата рождения02.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1883
Отец: Воронцов Карп Никитин
Крещение
04.12.1883
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Барабанщиков Николай Иванович
Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич
Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанчикова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанчикова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильенкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанчикова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанчикова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно