Барабанчикова (Воронцова) Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанчикова (Воронцова) Анна Карповна

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1883

Отец: Воронцов Карп Никитин

Мать: Воронцова Евдокия Алексеева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Крещение
04.12.1883
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Барабанщиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Лукьяново, Ильинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанчикова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанчикова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильенкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанчикова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанчикова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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