Голубев Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
машинист на заводе
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Голубева Анисья Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Голубева Евлампия Палвловна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно