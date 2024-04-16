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Голубев Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Голубев Степан Иванович

Мать: Голубева Александра Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Герман Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
машинист на заводе
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Голубева Анисья Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Голубева Евлампия Палвловна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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