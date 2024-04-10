Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голубев Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Голубева Анисья Павловна
Отец ребёнка: Голубев Павел Степанович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Голубева Евлампия Палвловна
Отец ребёнка: Голубев Павел Степанович
Смерть
Неизвестно