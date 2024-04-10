Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Тимофеевна

Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Герман Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Павел Степанович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Голубева Анисья Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Степанович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Голубева Евлампия Палвловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.