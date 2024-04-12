Шаламов Феодор Хрисанфов
Место рождения
Дата рождения27.05.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1822
Бракосочетание
07.07.1840
Жена: Татьяна Адриянова
Рождение ребёнка
14.10.1844
Дочь: Зинаида Феодорова
Мать ребёнка: Татьяна Адриянова
Рождение ребёнка
01.12.1849
Мать ребёнка: Татьяна Адриянова
Рождение ребёнка
13.01.1852
Дочь: Евпраксия Феодорова
Мать ребёнка: Татьяна Адриянова
Смерть
Неизвестно