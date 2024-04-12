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Шаламов Феодор Хрисанфов

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.05.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1822

Отец: Шаламов Хрисанф Михайлов

Мать: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1840

Жена: Татьяна Адриянова

Рождение ребёнка
14.10.1844

Дочь: Зинаида Феодорова

Мать ребёнка: Татьяна Адриянова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1849

Сын: Шаламов Савва Феодоров

Мать ребёнка: Татьяна Адриянова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1852

Дочь: Евпраксия Феодорова

Мать ребёнка: Татьяна Адриянова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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