Шаламова (Бучельникова) (Бучельникова) Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Бучельникова) (Бучельникова) Фекла Иванова

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Бучельников Иван

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Шаламов Хрисанф Михайлов

Рождение ребёнка
28.12.1807

Дочь: Анисья Хрисанфова

Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1809

Дочь: Евдокия Хрисанфова

Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1810

Сын: Шаламов Петр Хрисанфов

Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1813

Сын: Шаламов Василий Хрисанфов

Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1814

Дочь: Мария Хрисанфова

Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1822

Сын: Шаламов Феодор Хрисанфов

Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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