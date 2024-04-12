Шаламова (Бучельникова) (Бучельникова) Фекла Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Бучельников Иван
Бракосочетание
27.01.1807
Рождение ребёнка
28.12.1807
Дочь: Анисья Хрисанфова
Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов
Рождение ребёнка
04.08.1809
Дочь: Евдокия Хрисанфова
Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов
Рождение ребёнка
23.11.1810
Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов
Рождение ребёнка
24.02.1813
Сын: Шаламов Василий Хрисанфов
Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов
Рождение ребёнка
02.04.1814
Дочь: Мария Хрисанфова
Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов
Рождение ребёнка
27.05.1822
Отец ребёнка: Шаламов Хрисанф Михайлов
Смерть
Неизвестно