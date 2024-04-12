Шаламов Хрисанф Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Шаламов Михайло Афонасьев
Бракосочетание
27.01.1807
Рождение ребёнка
28.12.1807
Дочь: Анисья Хрисанфова
Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1809
Дочь: Евдокия Хрисанфова
Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова
Рождение ребёнка
23.11.1810
Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова
Рождение ребёнка
24.02.1813
Сын: Шаламов Василий Хрисанфов
Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова
Рождение ребёнка
02.04.1814
Дочь: Мария Хрисанфова
Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1822
Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова
Смерть
Неизвестно