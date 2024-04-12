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Шаламов Хрисанф Михайлов

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Шаламов Михайло Афонасьев

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1807

Жена: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Рождение ребёнка
28.12.1807

Дочь: Анисья Хрисанфова

Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1809

Дочь: Евдокия Хрисанфова

Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1810

Сын: Шаламов Петр Хрисанфов

Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1813

Сын: Шаламов Василий Хрисанфов

Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1814

Дочь: Мария Хрисанфова

Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1822

Сын: Шаламов Феодор Хрисанфов

Мать ребёнка: Шаламова (бучельникова) Фекла Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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