(Икрина) Татьяна Адриянова
Место рождения
Дата рождения05.10.1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1820
Бракосочетание
07.07.1840
Рождение ребёнка
14.10.1844
Дочь: Зинаида Феодорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Хрисанфов
Рождение ребёнка
01.12.1849
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Хрисанфов
Рождение ребёнка
13.01.1852
Дочь: Евпраксия Феодорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Хрисанфов
Смерть
После 1858