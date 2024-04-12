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(Икрина) Татьяна Адриянова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.10.1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1820

Отец: Икрин Адриан Иванов

Мать: Икрина (лошкарева) Евдокия Тихонова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1840

Муж: Шаламов Феодор Хрисанфов

Рождение ребёнка
14.10.1844

Дочь: Зинаида Феодорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Хрисанфов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1849

Сын: Шаламов Савва Феодоров

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Хрисанфов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1852

Дочь: Евпраксия Феодорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Хрисанфов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
После 1858
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