Икрина (Лошкарева) (Лошкарева) Евдокия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Лошкарева) (Лошкарева) Евдокия Тихонова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Лошкарев Тихон Авраамов

Мать: Лошкарева Ирина Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
24.01.1815

Муж: Икрин Адриан Иванов

Рождение ребёнка
08.05.1818

Сын: Икрин Николай Адрианов

Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1820

Дочь: Татьяна Адриянова

Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1822

Сын: Икрин Гордей Адрианов

Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Икрин Марко Андрианов

Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов

Рождение ребёнка
24.09.1828

Дочь: Новопашена (икрина) Вера Адриянова

Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1832

Сын: Икрин Тимофей Адрианов

Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов

Смерть
Неизвестно
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