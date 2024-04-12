Икрина (Лошкарева) (Лошкарева) Евдокия Тихонова
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Лошкарев Тихон Авраамов
Мать: Лошкарева Ирина Андреева
Бракосочетание
24.01.1815
Муж: Икрин Адриан Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1818
Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1820
Дочь: Татьяна Адриянова
Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1822
Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1828
Дочь: Новопашена (икрина) Вера Адриянова
Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.06.1832
Отец ребёнка: Икрин Адриан Иванов
Смерть
Неизвестно