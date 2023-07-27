Лошкарева (Лошкарева) Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Лошкарева) Ирина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

02.08.1816

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Фекла Тихонова

Отец ребёнка: Лошкарев Тихон Авраамов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Икрина (лошкарева) Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Лошкарев Тихон Авраамов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1803

Дочь: Ксения Тихонова

Отец ребёнка: Лошкарев Тихон Авраамов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкарев Тихон Авраамов

Смерть
02.08.1816
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от горячки
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