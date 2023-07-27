Лошкарева (Лошкарева) Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти02.08.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Фекла Тихонова
Отец ребёнка: Лошкарев Тихон Авраамов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Икрина (лошкарева) Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Лошкарев Тихон Авраамов
Рождение ребёнка
24.01.1803
Дочь: Ксения Тихонова
Отец ребёнка: Лошкарев Тихон Авраамов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1816
Причина смерти: от горячки