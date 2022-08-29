Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косухин Василий

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1909

Муж: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1912

Сын: Косухин Степан

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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