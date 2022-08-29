Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косухин Василий
Отец ребёнка: Косухин Александр
Бракосочетание
1909
Муж: Косухин Александр
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1912
Сын: Косухин Степан
Отец ребёнка: Косухин Александр
Смерть
Неизвестно