Косухин Александр
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Косухин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косухин Василий
Мать ребёнка: Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна
Бракосочетание
1909
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1912
Сын: Косухин Степан
Мать ребёнка: Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна
Смерть
Неизвестно