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Косухин Александр

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Косухин Иван

Мать: Косухина Екатерина Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косухин Василий

Мать ребёнка: Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1909

Жена: Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1912

Сын: Косухин Степан

Мать ребёнка: Косухина (Кудряшова) Александра Илларионовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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