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Мишкин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1935

Дата смерти

21.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935

Отец: Мишкин Иван Романович

Мать: Мишкина Шингарёва Елена

Рождение ребёнка
05.11.1960

Сын: Мишкин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1962

Сын: Мишкин Герман Васильевич

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1965

Дочь: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1967

Дочь: Азюкова Мишкина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1969

Сын: Мишкин Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1971

Дочь: Турдуахунова Мишкина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1973

Сын: Мишкин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1975

Сын: Мишкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1977

Дочь: Мишкина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1979

Дочь: Абросимова Мишкина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Мишкин Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Смерть
21.06.2020
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