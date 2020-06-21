Мишкин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1935
Дата смерти21.06.2020
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Мишкин Иван Романович
Мать: Мишкина Шингарёва Елена
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Дочь: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Дочь: Азюкова Мишкина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Сын: Мишкин Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Дочь: Турдуахунова Мишкина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Сын: Мишкин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Сын: Мишкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Дочь: Мишкина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Дочь: Абросимова Мишкина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна