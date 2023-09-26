Мишкин Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишкин Валерий Васильевич

Мишкин Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1969

Отец: Мишкин Василий Иванович

Мать: Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close