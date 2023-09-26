Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1960
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1962
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1965
Дочь: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1967
Дочь: Азюкова Мишкина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1969
Сын: Мишкин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1971
Дочь: Турдуахунова Мишкина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1973
Сын: Мишкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1975
Сын: Мишкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1977
Дочь: Мишкина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1979
Дочь: Абросимова Мишкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1981
Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно