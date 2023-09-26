Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишкина Кутюмова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1960

Сын: Мишкин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1962

Сын: Мишкин Герман Васильевич

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1965

Дочь: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1967

Дочь: Азюкова Мишкина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1969

Сын: Мишкин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1971

Дочь: Турдуахунова Мишкина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1973

Сын: Мишкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1975

Сын: Мишкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1977

Дочь: Мишкина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1979

Дочь: Абросимова Мишкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Мишкин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Мишкин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишкин Василий Иванович

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