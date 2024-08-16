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Дружинин Иван Осипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Дружинин Осип Никитич

Мать: Дружинина (Муратова) Ульяна Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Евдокия Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66л
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Дружинина) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1842

Сын: Дружинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дружинин Козма Иванович

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Дружинин Макар Иванович

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно

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