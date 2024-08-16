Дружинин Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
ГАСО, 24-25-330-50об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 66л
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Дружинина) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
?.08.1850
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Яковлевна
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно