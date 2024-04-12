Дружинин Осип Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Дело 99, 87 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Дружинин Василий Осипович
Мать ребёнка: Дружинина Ульяна Андреевна
Дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Дружинин Григорий Осипович
Мать ребёнка: Дружинина Ульяна Андреевна
Дело 99,87 оборот
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Дружинина Ульяна Андреевна
ГАСО, 24-25-330-50об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795
Дело 99, 87 лист