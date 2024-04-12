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Дружинин Осип Никитич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Дружинин Никита Артемьевич

Мать: Дружинина Ирина Федосеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Дело 99, 87 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Дружинин Василий Осипович

Мать ребёнка: Дружинина Ульяна Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Дружинин Григорий Осипович

Мать ребёнка: Дружинина Ульяна Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Дело 99,87 оборот
Рождение ребёнка
1806

Сын: Дружинин Иван Осипович

Мать ребёнка: Дружинина Ульяна Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Ульяна Андреевна

Смерть
1795
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Дело 99, 87 лист
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