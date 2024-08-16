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Дружинина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Иван Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66л
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Дружинина) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1842

Сын: Дружинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дружинин Козма Иванович

Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Дружинин Макар Иванович

Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно

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