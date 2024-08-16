Дружинина Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 66л
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Дружинина) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
?.08.1850
Отец ребёнка: Дружинин Иван Осипович
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно