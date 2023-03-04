Палкин Спиридон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Палкин д.Городчиковская
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Палкина Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
1719
Сын: Палкин Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Палкина Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Палкин Василий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палкина Пелагея Фёдорова
Смерть
После 1722