Палкин Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкин Спиридон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Палкин д.Городчиковская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Палкин Исак Спиридонович

Мать ребёнка: Палкина Пелагея Фёдорова

Рождение ребёнка
1719

Сын: Палкин Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Палкина Пелагея Фёдорова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Палкин Василий Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палкина Пелагея Фёдорова

Смерть
После 1722
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