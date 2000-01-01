Палкин Василий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалкин Василий Спиридонович

Палкин Василий Спиридонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1758

Пол

Мужской

Отец

1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Палкин Спиридон Иванович

Мать: не указана

Смерть
После 1758
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close