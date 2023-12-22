Крупинова (Пылящева) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинова (Пылящева) Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1990

Сын: Крупинов Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Крупинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупинов Даниил Владимирович

Отец ребёнка: Крупинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупинов Антон Владимирович

Отец ребёнка: Крупинов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупинов Владимир Иванович

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