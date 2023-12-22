Крупинова (Пылящева) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1990
Сын: Крупинов Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Крупинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупинов Даниил Владимирович
Отец ребёнка: Крупинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупинов Антон Владимирович
Отец ребёнка: Крупинов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно