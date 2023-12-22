Крупинов Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинов Кирилл Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1990

Отец: Крупинов Владимир Иванович

Мать: Крупинова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
04.12.2013

Сын: Крупинов Семен Кириллович

Мать ребёнка: Крупинова ???? ???

Рождение ребёнка
07.08.2018

Дочь: Крупинова Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Крупинова ???? ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупинова Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Крупинова ???? ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупинова ???? ???

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