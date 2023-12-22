Крупинов Кирилл Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1990
Рождение ребёнка
04.12.2013
Сын: Крупинов Семен Кириллович
Мать ребёнка: Крупинова ???? ???
Рождение ребёнка
07.08.2018
Дочь: Крупинова Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Крупинова ???? ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупинова Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Крупинова ???? ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупинова ???? ???