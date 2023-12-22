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Крупинов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1968

Отец: Курпинов Иван Филиппович

Мать: Крупинова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1990

Сын: Крупинов Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Крупинова Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупинова Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупинова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупинов Даниил Владимирович

Мать ребёнка: Крупинова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупинов Антон Владимирович

Мать ребёнка: Крупинова Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупинова Светлана Викторовна

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