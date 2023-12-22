Крупинов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1968
Отец: Курпинов Иван Филиппович
Мать: Крупинова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1990
Сын: Крупинов Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Крупинова Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупинов Даниил Владимирович
Мать ребёнка: Крупинова Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупинов Антон Владимирович
Мать ребёнка: Крупинова Светлана Викторовна