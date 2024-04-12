Андрей Семенов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Семен Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.08.1843
Сын: Александр Андреев
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
07.04.1846
Сын: Гурьян (при крещ. - Иулиан)
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
08.11.1848
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Фекла
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Смерть
Неизвестно