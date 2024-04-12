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Андрей Семенов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Семен Петров

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1843

Сын: Александр Андреев

Мать ребёнка: Фекла

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1846

Сын: Гурьян (при крещ. - Иулиан)

Мать ребёнка: Фекла

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1848

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Фекла

Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Неизвестно
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