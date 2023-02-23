Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1843

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1846

Сын: Гурьян (при крещ. - Иулиан)

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1848

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Семенов

Смерть
Неизвестно
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