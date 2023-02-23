Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1843
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
07.04.1846
Сын: Гурьян (при крещ. - Иулиан)
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
08.11.1848
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Семенов
Смерть
Неизвестно