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Мария Андреева
Мария Андреева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Семенов
1817 г.р.
Мать
Фекла
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1848
Отец:
Андрей Семенов
Мать:
Фекла
Смерть
Неизвестно
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