Заболотная Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Лищенко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Сын: Лищенко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Сын: Лищенко Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Дочь: Лищенко Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Сын: Лищенко Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Сын: Лищенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Дочь: Лищенко Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Сын: Лищенко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович
Сын: Заболотный Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович