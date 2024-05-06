Заболотная Анна Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболотная Анна Григорьевна

Заболотная Анна Григорьевна

Место рождения

Маловенделевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лищенко Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лищенко Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотный Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1952

Сын: Лищенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лищенко Григорий Тихонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.