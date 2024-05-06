Лищенко Григорий Тихонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лищенко Григорий Тихонович

Место рождения

Маловенделевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лищенко Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лищенко Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лищенко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
19.08.1952

Сын: Лищенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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