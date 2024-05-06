Лищенко Григорий Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лищенко Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лищенко Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лищенко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лищенко Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лищенко Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лищенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лищенко Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лищенко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1952
Мать ребёнка: Заболотная Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно