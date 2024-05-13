Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Анатолий Никифорович
Мать ребёнка: (Симонова) Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер царской армии
Рождение ребёнка
28.12.1925
Дочь: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна
Мать ребёнка: (Симонова) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно