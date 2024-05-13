Никифор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Анатолий Никифорович

Мать ребёнка: (Симонова) Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер царской армии
Рождение ребёнка
28.12.1925

Дочь: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

Мать ребёнка: (Симонова) Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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