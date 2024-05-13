(Симонова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Анатолий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
28.12.1925
Дочь: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор
Смерть
Неизвестно