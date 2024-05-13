(Симонова) Анна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Симонова) Анна Алексеевна

(Симонова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Анатолий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
28.12.1925

Дочь: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.