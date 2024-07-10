Ивойлова (Щербакова) Роза Викторовна
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Ивойлова Подлевская Елена Авенировна
Отец ребёнка: Ивойлов Авенир Васильевич
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1966
Сын: Ивойлов Александр Авенирович
Отец ребёнка: Ивойлов Авенир Васильевич
Смерть
Неизвестно