Ивойлова (Щербакова) Роза Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивойлова (Щербакова) Роза Викторовна

Место рождения

Марлыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Щербаков Виктор Степановоч

Мать: Щербакова (Макаренкова) Татьяна Федоровна

Марлыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивойлов Авенир Васильевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ивойлова Подлевская Елена Авенировна

Отец ребёнка: Ивойлов Авенир Васильевич

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1966

Сын: Ивойлов Александр Авенирович

Отец ребёнка: Ивойлов Авенир Васильевич

Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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