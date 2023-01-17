деревня Санниково, деревня Санниково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Санниково

Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4667Санниково (Введенское), с. вл.на рч. Тисовке.683862170239Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Щетинская волость
1028. Санниково, село бывшее государственное, при речке Тисковке, дворов 90, жителей 495, церковь православная, часовня

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Щетинская волость
с. СанниковоXVIII. Санниковское общество1113580Санниковский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
35874Санниководеревня58°52'с.ш.38°14'в.д.O-37-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Мяксинское сельское поселение
19656464216д Санниководеревня
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