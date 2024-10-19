Ивойлов Александр Авенирович
Место рождения
Дата рождения14.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивойлова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1986
Дочь: Ивойлова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ивойлова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1988
Сын: Ивойлов Николай Александрович
Мать ребёнка: Ивойлова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1990
Сын: Ивойлов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ивойлова Тамара Ивановна