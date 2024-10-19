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Ивойлов Александр Авенирович

Место рождения

Санниково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1966

Отец: Ивойлов Авинир Васильевич

Мать: Ивойлова (Щербакова) Роза Викторовна

Санниково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивойлова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1986

Дочь: Ивойлова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ивойлова Тамара Ивановна

Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1988

Сын: Ивойлов Николай Александрович

Мать ребёнка: Ивойлова Тамара Ивановна

Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1990

Сын: Ивойлов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ивойлова Тамара Ивановна

Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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