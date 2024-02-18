Анопов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анопов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анопов Иван Александрович

Мать ребёнка: Баронесса Фон Элиза

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баронесса Фон Элиза

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1885

Сын: Анопов Александр Александрович

Мать ребёнка: Баронесса Фон Элиза

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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