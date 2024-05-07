Анопов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения17.10.1885
Дата смерти20.01.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1885
Отец: Анопов Александр
Мать: Баронесса Фон Элиза
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1924
Дочь: Нешмонина (Анопова) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Анопова (Шевлягина) Екатерина Васильевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
20.01.1969