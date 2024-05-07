Анопов Александр Александрович 17.10.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анопов Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.10.1885

Дата смерти

20.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1885

Отец: Анопов Александр

Мать: Баронесса Фон Элиза

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анопова (Шевлягина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1924

Дочь: Нешмонина (Анопова) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Анопова (Шевлягина) Екатерина Васильевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
20.01.1969

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