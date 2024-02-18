Баронесса Фон Элиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баронесса Фон Элиза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анопов Иван Александрович

Отец ребёнка: Анопов Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анопов Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1885

Сын: Анопов Александр Александрович

Отец ребёнка: Анопов Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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