Гусева (Щербакова) Елизавета Ивановна 31.07.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева (Щербакова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1923

Муж: Гусев Георгий Александрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.07.1925

Дочь: (Гусева) Ангелина Георгиевна

Отец ребёнка: Гусев Георгий Александрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.01.1932

Дочь: (Гусева) Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Гусев Георгий Александрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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