Гусева (Щербакова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1923
Рождение ребёнка
26.07.1925
Дочь: (Гусева) Ангелина Георгиевна
Отец ребёнка: Гусев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
06.01.1932
Дочь: (Гусева) Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Гусев Георгий Александрович
Смерть
Неизвестно