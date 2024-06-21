Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна
Место рожденияВичугский район, Ивановская область, Россия
Дата рождения05.01.1921
Дата смерти2000
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921
Вичугский район, Ивановская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1950
Отец ребёнка: Соков Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соков Виктор Григорьевич
Смерть
2000
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область