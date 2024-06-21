Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна 05.01.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна

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Место рождения

Вичугский район, Ивановская область, Россия

Дата рождения

05.01.1921

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921

Отец: Кузнецов Павел Дмитриевич

Мать: Кузнецова Прасковья Михайловна

Вичугский район, Ивановская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соков Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
26.11.1950

Сын: Соков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Соков Виктор Григорьевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соков Виктор Григорьевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
2000
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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