Кузнецов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1921
Дочь: Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Михайловна
Вичугский район, Ивановская область, Россия
Смерть
Неизвестно