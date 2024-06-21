Кузнецов Павел Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1921

Дочь: Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Михайловна

Вичугский район, Ивановская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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