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Соков Виктор Григорьевич

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

23.09.1927

Дата смерти

18.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927

Отец: Соков Григорий Федорович

Мать: Сокова (Махова) Анастасия Ивановна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна

Рождение ребёнка
26.11.1950

Сын: Соков Михаил Викторович

Мать ребёнка: Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
18.07.1994
Вичуга, Вичуга, Ивановская область

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