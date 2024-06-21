Соков Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1927
Дата смерти18.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1950
Мать ребёнка: Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сокова (Кузнецова) Ксения Павловна
Смерть
18.07.1994