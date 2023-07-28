(Усачева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усачев Дмитрий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Усачева (Яковлева) Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Усачев Дмитрий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Усачев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Усачев Дмитрий
Рождение ребёнка
26.06.1910
Дочь: Усачева (Плошенко) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Усачев Дмитрий