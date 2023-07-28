(Усачева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Усачева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Усачев Дмитрий

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Усачева (Яковлева) Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Усачев Дмитрий

Рождение ребёнка
1906

Сын: Усачев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Усачев Дмитрий

Рождение ребёнка
26.06.1910

Дочь: Усачева (Плошенко) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Усачев Дмитрий

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