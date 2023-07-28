Усачев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Усачева) Александра
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Усачева (Яковлева) Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Усачева) Александра
Рождение ребёнка
1906
Сын: Усачев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: (Усачева) Александра
Рождение ребёнка
26.06.1910
Дочь: Усачева (Плошенко) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Усачева) Александра